Ateşkes müzakereleri üzerinde tartışmalar sürerken ABD ve İran arasındaki çatışmayı alevlendirecek gelişmeler oluyor. SALDIRI ERTELENDİ ABD Başkanı Trump, İran'a yarın yapılacak saldırıyı iptal ettiğini söyledi. Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda, Orduya her an İran'a yönelik büyük ölçekli bir saldırıya hazır olunması talimatı verdiğini de ekledi. Trump saldırının Birleşik Arap Emirliklerİ, Katar ve Suudi Arabistan'ın ricası üzerine ertelendiğini ifade etti İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ AKTİFLEŞTİRDİ Öte yandan İran medyası Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adasında hava savunma sistemleri aktive edildiği haberlerini geçti.

