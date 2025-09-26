ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gazetecilerin, Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yönelttiği 'F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?' sorusuna yanıt veren Trump “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe katettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin, 'F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?' sorusuna yanıt veren Trump, “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” dedi.

''BEN İSTERSEM YAPACAKTIR"

Trump, ‘Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?’ sorusuna ise, "Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona “Tamam, onlardan petrol almayı durdur” demedim, ama durduracağını düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü alabileceği birçok başka yer var. Türkiye’nin çok fazla seçeneği var. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok akıllı bir adam. Doğru olanı yapacaktır." ifadeleriyle yanıt verdi.

Ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını belirten Trump, Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

"İSRAİL'E İZİN VERMEYECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.