ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. ABD’de sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlardan bahseden Trump, gazetecilerin İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

‘500 MİLYON DOLAR KAZANMASINI İSTEMİYORUM”

Trump, “İran’la hemen bir anlaşma yapabilirim ancak bunun geçici değil, kalıcı olmasını istiyorum. Boğazı şuan tamamen kontrol ediyoruz. Bir anlaşma olmadan boğazı açarsak bu onların günde 500 milyon dolar kazanacağı anlamına geliyor. Bu meseleyi çözene kadar onların günde 500 milyon dolar kazanmasını istemiyorum” dedi.

'VİETNAM NE KADAR SÜRDÜ?'

Trump, İran savaşının daha ne kadar süreceğini soran bir gazeteciye sinirlendi. Gazetecinin, "ABD halkına, bu işi sorgulayanlara ne diyorsunuz?" sorusuna Trump, "Sen tam bir utanç kaynağısın. Az önce söylediklerimi duydun mu? Vietnam ne kadar sürdü?" diye karşılık verdi.

Gazeteci, Trump'ın bu cevabı üzerine, "İran'daki savaşın üzerinden 8 hafta geçti ve siz bunun 4 hafta süreceğini söylemiştiniz" diye karşılık verdi. Trump'ın bu sözlere karşılığı ise "Kısa bir ara verdim" oldu.

BENZİN FİYATLARI YÜKSEK AMA...

Benzin fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili soruya ise Trump, "Amerikalılar geçici olarak daha yüksek benzin fiyatlarına karşılık nükleersiz bir İran elde edecek" karşılığını verdi.

'PRENS HARRY BİRLEŞİK KRALLIK ADINA KONUŞMUYOR'

Bir gazeteci, Trump’a Prens Harry’nin Ukrayna’daki savaşı bitirmesi yönündeki açıklamasını sordu. Gazetecinin, “Pazartesi günkü ziyaret öncesinde bir kraliyet mensubunun bu yorumları yapmasının uygun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Prens Harry Birleşik Krallık adına konuşmuyor, bundan eminim. Bence Prens Harry'den daha fazla Birleşik Krallık adına ben konuşuyorum” yanıtını verdi.

‘NÜKLEER SİLAH KULLANMAYA İHTİYACIM YOK’

Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanıp kullanmayacağını soran bir muhabiri ise azarladı. Trump, "Hayır, kullanmazdım. Buna ihtiyacımız yok. Neden ihtiyacım olsun? Böyle aptalca bir sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum? Neden nükleer silah kullanayım ki, o olmadan da tamamen, çok geleneksel bir şekilde onları yerle bir ettik?" ifadelerini kullandı.

'BİR GÜNDE HALLEDERİZ'

Trump, Epic Fury Operasyonu'nun zaman çizelgesiyle ilgili soru soran bir muhabiri, "Küçük, kurnaz gemiler dışında, ben onlara kurnaz gemiler diyorum. Donanmaları gitti. İçlerinde silah olan küçük tekneler olabilir. Belki iki haftalık ara sırasında biraz yükleme yapmışlardır ama yapsalar bile bunu bir günde hallederiz” sözleriyle susturdu.

'İRAN'DA LİDER KİM BİLMİYORUZ'

‘İran’da liderin kim olduğunu bilmiyoruz’ diyen Trump, “Hatırlayın, rejim değişikliği oldu. Humeyni öldü ve daha iyi yerlere gitti. O öldükten sonra tüm ekibi de öldü. Sonra ikinci bir grup geldi. Onların da hepsi gitti ve şimdi üçüncü bir grup var. Onlar da gitmekten biraz endişeli” dedi.