Trump yönetiminin İran ordusunun tamamen yok edildiğine dair yaptığı açıklamalar, ABD istihbaratı tarafından yalanlandı.

The New York Times'ın haberine göre bu ayın başlarına ait gizli değerlendirmeler, İran'ın füze sahalarının ve yer altı tesislerinin büyük kısmına yeniden erişim sağladığını gözler önüne serdi.

Trump'un 'İran ordusu ve füze kapasitesinin yok edildiği' yönündeki iddialarının aksine Tahran yönetimi askeri kapasitesini beklenmedik bir hızla toparladı.

İstihbarat yetkilileri İran'ın füze fırlatma rampalarını ve stratejik noktalarını tekrar operasyonel hale getirdiğini aktardı.

İRAN FÜZELERİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAKIYOR

Veriler, Hürmüz Boğazı kıyısındaki füze fırlatma tesislerinin yeniden operasyonel seviyede çalıştığını gösterdi.

Kıdemli yetkililer bölgedeki 33 füze sahasından 30'unun yeniden işler hale geldiğini belirtti.

Boğaz'dan geçen Amerikan savaş gemileri ve petrol tankerleri, doğrudan bu sahalardan fırlatılacak füzelerin hedefinde.

Rapora göre bu sahaların sadece üçü tamamen erişilemez durumda kalmaya devam ediyor.

Diğer tüm noktalarda İran güçleri mobil fırlatıcıları kullanarak füzeleri hareket ettirebiliyor veya doğrudan tesislerden fırlatabiliyor.

Bölgedeki küresel enerji trafiği, İran'ın askeri olarak toparlanması nedeniyle büyük risk altında kaldı.

FÜZE STOKLARININ YÜZDE 70'İ YERLİ YERİNDE

İran'ın askeri gücünün sanılandan çok daha dirençli olduğu somut rakamlarla ortaya çıktı.

Ülke genelindeki mobil fırlatma araçlarının yüzde 70'i hala aktif durumda bulunuyor. Ayrıca savaş öncesindeki füze stokunun da yaklaşık yüzde 70'i stoklarda.

Bu devasa stok hem bölge ülkelerini hedef alan balistik füzeleri hem de denizdeki hedeflere yönelik seyir füzelerini kapsıyor.

Uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri yer altı tesislerinin yüzde doksanına yeniden ulaşıldığını kanıtlıyor.

İstihbarat birimleri bu devasa yer altı ağının artık kısmen veya tamamen operasyonel olduğunu değerlendiriyor.

Bu bulgular Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından aylardır verilen güvenceleri boşa çıkardı.

ABD'DE DURUM FARKLI

İran füzelerinii hazır tutarken, çatışmanın yeniden başlaması durumunda ABD ordusu ciddi bir mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir.

Tomahawk seyir füzeleri ve Patriot savunma sistemleri gibi kritik stoklar halihazırda tükenme noktasına gelmiş durumda olan ABD, zorlu bir coğrafyaya kara harekatı da planlıyor.

Bu durum askeri kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ABD mühimmat stoklarının erimesi Avrupalı müttefikler arasında büyük bir kaygı yaratıyor.

Ukrayna için milyarlarca dolarlık silah siparişi veren Avrupa ülkeleri bu yardımların teslim edilmeyeceğinden korkuyor.

Pentagon yetkilileri kısıtlı mühimmat nedeniyle İran'ın yer altı tesislerini tamamen yok etmek yerine girişlerini kapatmayı tercih ettiklerini belirtti.

Sığınak delici bombaların bir kısmı Asya'daki olası diğer savaşlar için saklanmak zorunda kalındı.

Bu taktiksel seçim İran'ın tesisleri hızla onarmasına ve tekrar kullanıma açmasına olanak sağladı.

Savaş boyunca kullanılan binlerce füzenin yerine konması için gereken süre Amerikan savunma stratejisini zorluyor.

'BUNU YAZAN VATAN HAİNİ!'

Trump savaşın onuncu günü olan 9 Mart tarihinde CBS News kanalına verdiği demeçte "İran'ın füzeleri bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Ülkenin askeri anlamda elinde hiçbir şey kalmadı" demişti.

Hegseth ise 8 Nisan'daki Pentagon basın toplantısında 28 Şubat'ta başlatılan Epik Öfke operasyonunun İran ordusunu tamamen yok ettiğini savundu.

Bakan bu harekatın İran'ı yıllar boyunca savaşamaz hale getirdiğini ve askeri etkinliğini tamamen bitirdiğini iddia etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales bu istihbarat değerlendirmelerine sert bir dille karşı çıktı.

Wales yaptığı açıklamada "İran hükümeti mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını çok iyi biliyor. İran'ın ordusunu yeniden kurduğunu düşünenler ya hayal görüyor ya da Devrim Muhafızları'nın sözcülüğünü yapıyor" dedi.

Başkan Trump ise sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak İran ordusunun iyi durumda olduğunu öne sürmenin "neredeyse vatana ihanet" olduğunu savundu.

Pentagon Sözcü Vekili Joel Valdez de medyayı hedef alarak New York Times'ın İran rejimi için halkla ilişkiler ajanı gibi davrandığını yazdı.