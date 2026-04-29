Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran liderlerinin müzakere masasında ABD’yi “rezil ettiğini” söyledikten sonra, dikkat çeken bir geri dönüş yaparak ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti.

Merz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Benim açımdan, ABD Başkanı ile kişisel ilişkilerim hala son derece iyi. Sadece İran’daki savaşla başlayan süreç hakkında başından beri şüphelerim vardı. Bu yüzden bunu açıkça dile getirdim” dedi.

Merz, “Almanya ve Avrupa'da, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi sonuçlardan muzdarip durumdayız. Bu durum, enerji tedarikimizi doğrudan etkiliyor ve ekonomik performansımız üzerinde büyük bir etki yaratıyor,” dedi.

Washington ve Berlin'in birbirleriyle görüşmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü Merz, “Amerikalıların hangi stratejik çıkış yolunu seçeceklerini göremediğini, özellikle de İranlıların açıkça çok ustaca müzakere ettiklerini – ya da çok ustaca müzakere etmediklerini” belirtti.

Ertesi gün Trump, Merz’i hedef alan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Şansölye'yi hedef alan Trump şu ifadeleri kullandı: