ABD yönetimi tarafından büyük umutlarla devreye alınan ve varlıklı yabancıları hedefleyen "Altın Kart" (Gold Card) programı, beklenen ilgiyi görmediği gibi çok düşük bir katılımla sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve eylül ayında başkanlık kararnamesiyle hayata geçen sistem, yüksek yatırım bedellerine rağmen hukukçular tarafından "güvenli liman" olarak görülmüyor. Washington Post’un verilerine göre ultra zenginlere hizmet veren danışmanlar, vizenin yasal statüsündeki belirsizlikler nedeniyle müvekkillerini bu yatırımdan vazgeçiriyor.

KONGRE HENÜZ ONAYLAMADI

Yatırım bedeli 1 ile 2 milyon dolar arasında değişen, özel projeler için ise 5 milyon dolara kadar çıkan programın en büyük zayıf noktası yasal dayanağının sadece bir başkanlık kararnamesine dayanması.

Kongre onayı almayan bu vize türü, olası bir yönetim değişikliğinde programın tamamen iptal edilmesi riskini taşıyor. 15 bin dolarlık başvuru ücretini ödeyen adaylar, hem paralarını hem de oturum haklarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor.

TRUMP'IN KENDİ AVUKATI BAŞVURULARI GERİ ÇEVİRİYOR

Programın geleceğine dair en çarpıcı yorum, Trump ailesine yakınlığıyla tanınan ünlü göçmenlik avukatı Michael Wildes’tan geldi. Melania Trump ve Kushner ailesinin de temsilciliğini yürüten Wildes, Altın Kart başvurusu yapmak isteyenleri geri çevirdiğini açıkladı. Durumu "etik dışı" olarak tanımlayan Wildes, müvekkillerini korumak zorunda olduğunu belirtti. Benzer şekilde hukukçu Rosanna Berardi de ciddi finansal riskler taşıyan bir projeyi müvekkillerine önermeyi uygun bulmadıklarını vurguladı.

"YANILTICI REKLAM" İDDİALARI VE SINIRLI KATILIM

Bazı yatırımcılar riskleri göze alarak sürece dahil olsa da uzmanlar "yanıltıcı reklam" uyarısında bulunuyor. Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerden başvuru yapan az sayıda kişinin, paralarını kaybetme ihtimalini kabul ederek yola çıktığı belirtiliyor. Avukat Mona Shah, sürecin sonunun karanlık olduğunu ve müvekkillerine bu konuda dürüst davranarak riskleri anlattığını ifade ediyor.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF HAYAL OLDU

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından paylaşılan son veriler, hükümetin pembe tablosunun aksine acı gerçeği ortaya koydu. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 100 milyar dolar gelir ve 80 bin vize hedefiyle sunduğu projede mevcut rakamlar şöyle:

Toplam başvuru talebi 338 kişide sınırlı kalırken işlem ücretini ödeyen kişi sayısı 165 oldu.

Bakanlığın mahkeme kayıtlarına sunduğu belgeler, önceden iddia edilen "1.000 kart düzenlendi" bilgisinin de gerçekle örtüşmediğini gösterdi.

ALTIN KART SAHİPLERİNE 'ÖNCELİK YOK' ŞOKU

Bakanlıktan yapılan ek açıklamayla birlikte programa dair bir başka önemli detay daha gün yüzüne çıktı. Altın Kart sahipleri sanılanın aksine vize sırasında öncelikli olmayacak. Yüksek nitelikli çalışanlara verilen EB-1 ve EB-2 vize kategorilerindeki başvuru sahipleri Altın Kart yatırımcılarının önünde yer almaya devam edecek. Bu durum parasıyla hızlı vatandaşlık veya oturum almak isteyen zenginler için programın cazibesini tamamen yitirmesine neden oldu.