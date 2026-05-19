Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gitti. Pekin tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kısa süre içinde hem Trump hem de Putin’i ağırlayan Çin, uluslararası dengelerde kendine duyduğu güveni ortaya koyuyor.

‘DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İKİ LİDERİ’

Uluslararası Kriz Grubu’ndan William Yang, “Dünyanın en güçlü iki liderini birkaç gün içinde ağırlamak, Çin'in dünyadaki yeri ve konumuna olan güveninin giderek arttığını gösteriyor” dedi. The Guardian'da yer alan habere göre, Yang ayrıca Xi Jinping’in Washington’a, Pekin’in alternatif güçlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlatmak istediğini belirtti.

‘EKONOMİK BAĞLAR GÜÇLENDİ’

Putin’in ziyareti, Rusya’nın Ukrayna savaşında zorlandığı ve ekonomik baskıların arttığı bir döneme denk geliyor. Moskova’nın Batı yaptırımları sonrası Çin’e daha fazla bağımlı hale gelmesi, iki ülke arasındaki “eşit ortaklık” algısının giderek değiştiğine işaret ediyor. Putin, ziyaret öncesinde yayımladığı video mesajında ikili ilişkilerin geldiği noktayı vurgulayarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendiğini söyledi.

‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYE’

Rus lider, Çin ile ilişkilerin, “benzeri görülmemiş bir seviyeye” ulaştığını ifade ederken, ticaret hacmindeki artışa ve ödemelerin büyük ölçüde dolar yerine ruble ve yuan üzerinden yapılmasına dikkat çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise iki ülke ilişkileri için, “Xi ve Putin'in stratejik yönlendirmesiyle Çin ve Rusya arasındaki dostluk daha da derinleşecek ve insanların kalplerinde daha da kök salacaktır” açıklamasında bulundu.

SİBİRYA GÜCÜ 2 DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

Ekonomik ilişkilerin merkezinde enerji işbirliği yer alırken, tarafların özellikle Sibirya Gücü 2 doğal gaz boru hattı projesi üzerinde durduğu belirtiliyor. Bu proje, Rusya’nın Avrupa pazarları yerine Çin’e yönelmesini hızlandırabilecek kritik bir adım olarak görülüyor. 2.600 km uzunluğundaki Sibirya Gücü 2 doğal gaz boru hattı, Rusya'nın Çin'e olan doğal gaz akışına 50 milyar metreküp ek kapasite sağlayacak. Proje, Rusya tarafından "Avrupa ihracat pazarlarını telafi etmenin anahtarı" olarak görülüyor.

RUSYA’DAN 367 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ALIM YAPTILAR

Öte yandan Çin’in, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarına uymadığı ve savaşın başlangıcından bu yana Rusya’dan 367 milyar dolardan fazla fosil yakıt satın aldığı da veriler arasında yer aldı. Financial Times'da yer alan habere göre ise, Putin bu ay yaptığı açıklamada Rusya ve Çin'in petrol ve doğalgaz alanında "ciddi ve çok önemli bir adım atmaya" çok yakın olduklarını belirtmiş ve ziyaret sırasında bir anlaşmaya varılması halinde "çok memnun olacağını" söylemişti.