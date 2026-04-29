Başkan Donald Trump’ın kamuoyu desteği görev toplamdaki 6 yıllık görev süresinin en düşük seviyesine geriledi.

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen yeni anket sonuçları ABD'lilerin artan yaşam maliyetleri ve İran ile süregelen savaş konusunda giderek daha da şikayetçi olduğunu gösterdi.

Trump’ın performansını iyi yorumlayanların oranı Nisan ayı ortasındaki yüzde 36 seviyesinden yüzde 34’e kadar düştü.

Bu rakam Ocak 2025’te göreve başladığındaki yüzde 47’lik destek oranının oldukça gerisinde kaldı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişimi öncesinde toplanan veriler halkın başkana yönelik güveninin sarsıldığını gösterdi.

SAVAŞ ORANLARI ZORLADI

Trump’ın popülaritesi özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlattığı Şubat ayından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş sergiliyor.

Yaklaşan Kasım ayı ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler için tehlike çanları çalmaya başladı. Seçimlerde belirleyici olması beklenen bağımsız seçmenler Demokrat Parti’ye yüzde 14 puanlık bir farkla daha fazla güven duyuyor.

Bağımsızların yüzde 34’ü kongre seçimlerinde tercihlerini Demokratlardan yana kullanacaklarını söylerken Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı yüzde 20’de kalıyor

Savaş sonucu artan ekonomik bunalım Trump yönetimi üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sürpriz saldırıları sonrasında küresel petrol ticaretinin beşte biri durma noktasına geldi.

Bu durum ABD'deki benzin fiyatlarının yüzde 40’tan fazla artarak galon başına 4.18 dolara fırlamasına neden oldu.

BİDEN'DAN DAHA DÜŞÜK ONAY ORANI

Halkın sadece yüzde 22’si Trump’ın yaşam maliyeti konusundaki performansını başarılı buluyor. Trump daha önce selefi Joe Biden’ı yüksek enflasyon nedeniyle eleştirmiş ve fiyatları düşürme sözü vererek seçimleri kazanmıştı.

Ancak mevcut durumda ekonomi konusundaki onay oranı yüzde 27 ile hem ilk döneminin hem de Biden’ın en kötü döneminin altına indi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin büyük çoğunluğu başkanı genel olarak desteklese de partililerin yüzde 41’i ekonomi yönetiminden memnun olmadığını vurguladı.

Artan enerji maliyetleri ve azalan petrol rezervleri Amerikan hane halklarının bütçesini ciddi şekilde sarsmaya devam ediyor.