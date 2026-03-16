Donald Trump’ın kişisel cep telefonu numarasının sızdırıldığı iddiası ABD siyaset ve medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Washington’daki kulislerde dolaşıma giren numaranın, finansal piyasaları etkileyebilecek açıklamalara ilk elden ulaşmak isteyen kişiler tarafından karaborsada para ya da kripto para karşılığında elde edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

PARA TEKLİF EDİYORLAR

ABD basınına konuşan iki yönetim yetkilisi, söz konusu numaranın etkili çevrelere satılmaya çalışıldığına ilişkin raporların Beyaz Saray’a ulaştığını aktardı. Yetkililerden biri durumu, "Gerçekten çılgınca. Bazı CEO’ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının kripto teklif ettiğini bile duydum" sözleriyle değerlendirdi.

The Atlantic’in haberine göre bazı gazetecilerin de bu numarayı elde edebilmek için diğer dünya liderlerine veya tanınmış isimlere ait iletişim bilgilerini takas olarak sunduğu iddia edildi. Süreci değerlendiren başka bir yetkili ise yaşananları, "Kontrolden çıkmış durumda. Adeta bir yıkım topu gibi" sözleriyle anlattı.

Başlangıçta yalnızca Trump’ın yakın çevresi ile sınırlı sayıda gazetecinin bildiği numaranın yayılmasıyla birlikte başkana gelen aramaların kontrol edilmesi zor bir noktaya ulaştığı belirtiliyor. Danışmanların artık bu yoğun telefon trafiğini takip etmekte zorlandığı ifade edilirken, konuyla ilgili konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, "Gerçekten arka arkaya gazeteciler arıyor. Telefon sürekli çalıyor" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise eleştirilere, "Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en erişilebilir başkanıdır. Basın Trump’tan vazgeçemiyor ve bunu biliyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

FARKLI AÇIKLAMALAR KAFA KARIŞTIRIYOR

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik son askeri operasyonlarının ardından aralarında ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi çok sayıda medya kuruluşunun doğrudan başkanı arayarak açıklama almaya çalıştığı belirtiliyor.

Trump’ın bu kısa telefon görüşmelerinde verdiği bazı bağlamdan kopuk ve çelişkili mesajların ise küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı ifade ediliyor. Örneğin Trump’ın bir görüşmede İran’la çatışmaların iki ya da üç gün içinde sona erebileceğini dile getirirken, başka bir konuşmada sürecin dört ila beş hafta sürebileceğini söylemesi dikkat çekti. Bir başka gazeteciye savaşın büyük ölçüde tamamlandığını ifade etmesinin ise petrol fiyatlarında ve ABD borsasında ani hareketliliğe neden olduğu kaydedildi.

HERHANGİ BİR ADIM ATILMADI

Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin, başkana telefon üzerinden yanlış bilgi aktarılması veya resmi politikalarla çelişen açıklamaların yapılması ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor. Ancak buna rağmen başkanın telefon görüşmelerini sınırlamaya yönelik şu an için herhangi bir adım atılmasının planlanmadığı ifade ediliyor.