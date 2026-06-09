ABD Başkanı Donald Trump İran ile İsrail arasında ateşkesin yeniden sağlanmasının ardından iddialı bir çıkış yaparak "İran savaşında zafer" için tarih verdi.

Trump iki hafta içinde İran'a karşı kesin bir zafer ilan edeceklerini duyurdu. Yakın müttefiki Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, "ABD'nin çok güçlü bir ekip olduğunu ve bu mücadeleyi zaten kazandıklarını" belirtti.

Trump konuşmasınd "Biz çok sert bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz ancak asıl zaferi önümüzdeki iki hafta içinde mutlak zafer ilan ettiğimizde kazanacaksınız. Bu mutlak bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla aşağı düşecek" dedi.

Açıklama, İran ve İsrail arasında çatışmaların durulmasının hemen ardından geldi. ABD Başkanı İran ile bir anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Orta Doğu'daki çatışmalar Pazar günü İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombalamasıyla yeniden alevlendi.

İran bu hamleye İsrail'in kuzeyine füzeler fırlatarak karşılık verdi ve ardından yeni hava saldırıları başlattı.

Kriz üzerine Trump Truth Social platformundan taraflara savaşı derhal durdurma çağrısı yaptı.

Pazartesi akşamı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çatışmaların şimdilik durduğunu açıkladı fakat yeni bir saldırı durumunda misilleme yapacaklarını vurguladı.

İran ordusu ise İsrail'e yönelik saldırıları sonlandırdığını duyururken Lübnan'daki operasyonların sürmesi halinde ezici bir yanıt vereceklerini bildirdi.

Tahran yönetimi ayrıca İsrail ve müttefiklerinin bu süreçten gereken dersi almış olması gerektiğini de sözlerine ekledi