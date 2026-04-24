2 haftasına giren ateşkesten kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran medeniyetini tamamen yok edeceğini' söylemesi dünyada büyük bir endişe yaratmıştı.

Uluslararası medya kuruluşları ABD Başkanı'nın İran'da nükleer bomba kullanabileceğini öne sürmüştü. Bu endişe ateşkesten sonra da devam etti.

ABD Başkanı ise dün basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu soruya nihai cevabı verdi.

Beyaz Saray'da basın açıklaması yapan Trump, bir gazetecinin "İran'da nükleer silah kullanmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Neden nükleer silah kullanayım? Biz onları nükleer silahlara gerek duymadan tamamen konvansiyonel bir şekilde perişan ettik. Hayır bunu kullanmazdım çünkü nükleer silahların kullanımına hiç kimse tarafından asla izin verilmemelidir"

Trump'ın cevabı Oval Ofis'teki basın mensuplarının rahatlamasına sebep oldu. Ancak Trump saldırıların sürebileceğini de hatırlattı.

Tahran yönetiminin Washington ile bir barış anlaşması yapması için zamanın daraldığını vurgulayanTrump ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinde mayın döşerken yakalanan her türlü İran gemisinin imha edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda "anlaşma için saatin işlediğini" hatırlattı.