ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'da cuma günü düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.



Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Trump, operasyonun detaylarını açıkladı ve yarın Türkiye saati ile 20.00'de bir basın konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

TRUMP'TAN İRAN'A KÜFÜRLÜ MESAJ

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da enerji santralleri günü ve köprüler günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s****min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin! Allah'a hamdolsun"



Trump'ın TRUTH hesabından yapılan bir diğer paylaşımında ise pilotları kurtarma operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"İran dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 Mürettebat Üyesini/Subayını alıp kurtardık. İran Ordusu çok sayıda askerle yoğun bir arama yapıyordu ve yaklaşmaktaydı. Kendisi oldukça saygın bir Albaydır.



Bu tür baskınlar, “insan ve teçhizat” açısından taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Bu öylece olan bir şey değil. İkinci baskın ise pilotu güpegündüz kurtardığımız ilk baskının ardından geldi.



Bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İNANILMAZ bir cesaret ve yetenek gösterisi. Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir Basın Konferansı düzenleyeceğim.



Tanrı, büyük savaşçılarımızı korusun!"