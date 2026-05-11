Hisse senetleri rekor tazelemeye devam ederken S&P 500 endeksi cuma gününü yüzde 0,8 artışla kapatarak haftalık bazda yüzde 2,4 değer kazandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise cuma günü yüzde 1,7 yükselerek beş günlük süreçte yatırımcısına yüzde 4,5 getiri sağladı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise haftayı yüzde 0,4’lük sınırlı bir artışla tamamladı.

Nisan ayı istihdam raporunun beklenenden güçlü gelmesi ABD iş gücü piyasasında ani bir daralma yaşanacağı korkusunu öteledi.

Yapay zeka yatırımlarıyla beslenen yarı iletken hisselerindeki yükseliş ise geçen haftanın piyasa hareketlerini belirleyen temel unsur oldu.

ODAK NOKTASI EKONOMİK VERİLERE KAYIYOR

Yoğun geçen bilanço döneminin ardından takvimde yeniden ekonomik veriler var. Bir süredir gündemi meşgul eden iş gücü piyasası endişeleri yerini enflasyon verilerine bıraktı. Yarın açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haftanın en önemli gelişmesi.

Ekonomistler, petrol şoku nedeniyle yıllık enflasyonun yüzde 3,3’ten yüzde 3,8’e yükselmesini bekliyor. Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye çıkacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü toptan eşya enflasyonu verileri takip edilecek. Perakende satış rakamları ise tüketicilerin yüksek fiyatlara rağmen harcama kapasitesini koruyup korumadığını ortaya koyacak.

FED'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ ÖNCESİ KRİTİK SINAV

Haftalık enflasyon verileri, 15 Mayıs Cuma günü görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jay Powell’ın vedasından hemen önce gelecek. Powell’ın yerine aday gösterilen Kevin Warsh’ın adaylığının ise hafta ortasında Senato’da oylanması bekleniyor.

Wells Fargo ekonomistleri, nisan ayı enflasyon raporunun her zamankinden daha "ilginç" olacağını belirterek, artan enerji maliyetlerinin gıda fiyatlarına ve dolayısıyla ulaşım masraflarına yansımaya başladığına dikkat çekiyor. Özellikle konut maliyetlerindeki artışın, ekim ve kasım aylarındaki hükümet kapanışından kaynaklanan veri sapmaları nedeniyle nisan ayında zirve yapması bekleniyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM: İRAN ÇIKMAZI VE ÇİN ZİYARETİ

Yatırımcıların bir gözü de jeopolitik gelişmelerde olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri tıkanmış durumda. Trump, İran’ın barış planına verdiği yanıtı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirirken Hürmüz Boğazı’ndaki abluka fiilen devam ediyor.

Bu gergin atmosferde Trump, aralarında Nvidia CEO’su Jensen Huang, Apple CEO’su Tim Cook, Boeing CEO’su Kelly Ortberg ve Citi CEO’su Jane Fraser’ın da bulunduğu üst düzey bir iş heyetiyle Pekin’e gidecek. Ziyaret uluslararası mahkemenin Trump’ın yüzde 10’luk genel gümrük vergilerini geçersiz saydığı kararın hemen ardından gerçekleşmesi bakımından kritik önem taşıyor.

YAPAY ZEKA VE İŞ GÜCÜ PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkisi her geçen gün şekil değiştiriyor. Ancak 2026 baharı teknoloji dünyasında "yapay zeka kaynaklı tensikat" dönemi olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Mart ayında Block’un çalışan sayısını yüzde 40 azaltmasıyla başlayan süreç Meta, Microsoft, Coinbase, Cloudflare ve Upwork gibi devlerin işten çıkarma kararlarıyla devam etti.

Şirketler bu kararları "operasyonel çeviklik" veya "yapay zeka odaklı işletme modeline geçiş" olarak adlandırsa da asıl mesele yapay zekanın şirketlere organizasyonel yapılarını radikal şekilde değiştirme ve kadroları daraltma konusunda bir "lisans" vermesi olarak yorumlanıyor. Sektördeki bu dönüşüm yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki ilk büyük dönüm noktası olarak görülüyor.