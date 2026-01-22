ABD Başkanı Donald Trump’ın İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun 56. Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı konuşma ve temaslar, küresel piyasalarda yakından izlendi. Trump’ın Grönland konusunda Avrupa’ya yönelik gümrük tarifelerini uygulamayacağını açıklaması, son günlerde artan belirsizliği önemli ölçüde azalttı.

Piyasalardaki yangın ateşi, rekor rallileri durağanlaştı. Ancak ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan da dikkat çeken bir analiz geldi. Altının 2026'nın sonunda 5 bin 400 dolara kadar çıkacağını vurguladı.

Trump'ın tehditleriyle birlikte güvenli limanlara hücum eden yatırımcılar dünkü konuşma sonrasında kar satışlarına başladı. Peki piyasalardaki yangın yerini sakinliğe bıraktı mı?

WALL STRETT'TE 2026'NIN EN İYİ GÜNÜ

Trump’ın geri adımı, ABD borsalarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Tahvil piyasasında da yön değişti. Tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3160’a çıkarak Ağustos 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Trump’ın Grönland tarifelerinde geri adım attığını açıklamasının ardından 10 yıllık faiz yüzde 4,2580 seviyesine geriledi.

ALTIN SINIRLI GERİ ÇEKİLDİ, DOLAR PETROL DENGELENDİ

Jeopolitik riskler ve tarife gerilimi endişeleriyle dün 4 bin 888,14 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, Trump’ın açıklamaları sonrası kazançlarının bir bölümünü geri verdi ve günü 4 bin 825 dolardan tamamladı.

Trump konuşmadan önce 4 bin 878 dolar seviyesinde bulunan ons altın, yeni işlem gününe yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 800 dolardan başladı. Saat 11.13 itibarıyla 4 bin 828 dolar civarında hareket ediyor.

Dolar endeksi, Trump’ın açıklamaları öncesinde 98,45 seviyesindeydi. Dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8’e çıkan endeks, yeni günde yatay seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8’lik yükselişin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 64,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş yeni günde yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor. Dün Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardında 90,30 dolar seviyesine geriledikten sonra. Yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş bugün sabah 11.13'te 94,11 dolarda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ve kripto para piyasalarında da Trump’ın konuşması sonrası dalgalı ancak sakinleşen bir görünüm izlenirken, lider kripto para birimi Bitcoin, Trump konuşması öncesinde 88 bin 619 dolar seviyesinde bulunuyordu.

TACO TRADE BİR KEZ DAHA DEVREDE

Piyasalardaki bu hızlı toparlanma, Wall Street’te sıkça dile getirilen “TACO Trade” yorumlarını yeniden gündeme taşıdı. “Trump Always Chickens Out” ifadesinin kısaltması olan bu yaklaşım, Trump’ın sert tarife ve yaptırım tehditleri savurmasının ardından piyasaların düşmesini, daha sonra gelen geri adımlarla güçlü bir ralli yaşanmasını tarif ediyor.

Davos sonrası tablo, yatırımcıların Trump’ın tehditlerini artık nihai kararlar değil, birer pazarlık hamlesi olarak fiyatladığını gösterdi.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın bugün yayımladığı raporda Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak’ta ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ithal edilen mallara 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını, 1 Haziran’da ise bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamıştı.