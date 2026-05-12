Beyaz Saray’da sağlık düzenlemeleri üzerine gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez Orta Doğu’daki Kürt gruplar vardı. Trump, özellikle İran gündemi üzerinden yürüttüğü eleştirilerinde, Kongre’nin genel kanısının aksine sert bir duruş sergiledi.

"HEP ALIYORLAR, HİÇ VERMİYORLAR"



Kürt grupların, İran’daki protestoculara gönderilmesi planlanan silahları ellerinde tuttuklarını iddia eden Trump, bu durumun Washington yönetimi için bir güven kaybı olduğunu belirtti. Kürtlerin ABD Kongresi'nde sahip olduğu "sadık müttefik" imajına katılmadığını vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor... Kongre’de çok iyi bir itibarları var; herkes onların 'çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak işin aslı şu: Onlar sadece kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden onlardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

ABD'DE ÇATLAK ÇIKTI



Trump’ın açıklamaları, ABD dış politikasında Kürt gruplara yönelik süregelen stratejik bakış açısındaki çatlağı bir kez daha su yüzüne çıkardı. Kongre üyeleri bölgedeki grupları "terörle mücadelede kilit ortak" olarak tanımlarken, Trump’ın "paralı asker" iması içeren çıkışı siyasi kulislerde yankı uyandırdı.

İddialar Daha Önce Reddedilmişti

Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği "İranlı protestoculara ulaştırılacak silahların alıkonulması" suçlaması, bölgedeki Kürt temsilciler tarafından yalanlanmıştı. Gruplar, ABD’den bu amaçla herhangi bir silah sevkiyatı almadıklarını savunmuştu.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR



Siyasi analistler, Trump’ın bu son çıkışının ABD’nin Orta Doğu’daki gizli destek mekanizmalarını ve Kürt gruplarla olan asimetrik ilişkisini yeniden tartışmaya açacağını öngörüyor. Bu açıklamaların, özellikle İran’daki iç hareketlilik ve Washington’ın bölge stratejisi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.