ABD Başkanı Trump görüşmeler için Çin'in sembollerinden biri olan Çin Halk Salonu merdivenlerine yürüdüğünde, Şi'yi gözüne kestirmişti bile.

Şi, Komünist Parti'nin karargahı görevi gören binanın merdivenlerinin önünde beklerken iki lider birbirine gülümsedi. Trump ise hemen hedefine hamle yaptı.

ABD Başkanı, konuşmalarda üstünlüğünü sağladığını inandığı el sıkışmasıyla ünlü. Dünyanın en güçlü liderlerini kendine çekerek küçük bir bilek güreşi yapan Trump, Macron'la uzun uzadıya mücadele vermiş, Erdoğan'la kapışmış ve Starmer'ı tavsiz yenmişti.

Ancak Çin Devlet Başkanı Şi'nin böyle bir duelloyu çok önceden beklediği belliydi. İkili gülümsedi ve ellerini birbirine uzattı. Duello başladı.

TRUMP NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Trump hemen Şi'nin elini kendine doğru çekti, ancak Trump'tan gözünü ayırmayan Şi hızla Trump'ın elini ikisinin ortasına hizaladı.

Trump bir süre de daha çekiştirse de, istediği gücü veremedi. Hal böyle olunca, Trump'ın surat ifadesi değişti. Mahçup bir gülümseme yüzünde belirdi.

İkili bir süre daha, Şi'nin belirlediği konumda el sıkıştı. İkilinin el sıkışması saniye saniye kameralara yansıdı.

Daha sonra ikili yan yana durarak kameralara poz verdi. Bazı sosyal medya kullanıcılar ise Trump'ın omuzlarının düştüğü, güveninin kırılıdığı yorumunu yaptı.

UZMAN ANALİZ ETTİ

NYPost'a konuşan bir beden dili analisti ise Trump ve Şi'nin el sıkışmasını yorumladı.

Analist, “2017’deki daha muhafazakar ve katı bir tören havasındaki etkileşime kıyasla, bu geceki tören çok daha samimi, sohbet havasında ve kişisel etkileşime dayalı bir atmosferde geçti” dedi.

Yorumunun devamında “El sıkışma süresi daha uzundu; iki lider selamlaşırken ve birlikte yürürken konuşmaya devam ettiler. Ayrıca, resmi protokol ortamlarında genellikle son derece çekingen davranan Şi Cinping, tören boyunca Başkan Trump ile kişisel olarak iletişim kurmaya oldukça fazla zaman ayırdı" dedi.