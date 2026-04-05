ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada İran ile sürdürülen müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söyleyerek Tahran'a bir anlaşma yapması için 6 Nisan'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu. Trump, bu tarihe kadar uzlaşı sağlanamazsa İran'ın enerji tesislerinin yerle bir edileceğini vurguladı.

İran'ın ise, ABD teklifini "yalnızca Washington ve Tel Aviv'in çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle" reddetti.

Bugün İran'la ilgili iki yeni açıklama yapan Trump, önce sürenin dolmasına 48 saat kaldığını hatırlatıp "Cehennemi yaşayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bu paylaşımdan birkaç saat sonra Trump, yeni paylaşım daha yaptı. İran'a düzenlenen bir saldırının görüntülerini paylaşan Trump, "İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri lider, Tahran'daki bu büyük saldırıyla birlikte ortadan kaldırılıyor!" ifadelerini kullandı.