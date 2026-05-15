ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Başkanlık Külliyesi olan Zhongnanhai'de çayını içtikten sonra, havalimanına giderek Pekin'i geride bıraktı.

Trump, geldiği gibi yine tören alayıyla uğurlandı. Askerler ve Trump'ı son derece mutlu eden bayrak sallayan çocuklar başkanı uğurladı.

Trump, arkasını dönüp elini salladı, gülerek uçağının içine girdi. Başkanlık uçağı Air-Force 1 havalanarak Çin'in başkentini terk etti.

Şimdiyse borsalar, gergin bekleyişe başladı. Tüm dünya bu görüşmeden sonra alınacak kararları ve yapılan anlaşmaları görmek için gözlerini dört açtı.

BOEING KAN AĞLIYOR

Ticari anlaşmalar da büyük ilgi topladı. Fox News'e konuşan Trump milyarlarca dolarlık tarım, elektronik ve uçak alışverişi yaptıklarını belirtti.

Trump "Bu gerçekten inanılmaz bir ziyaret oldu ve buradan çok iyi sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Hem ABD hem de Çin için harika olan muazzam ticaret anlaşmaları gerçekleştirdik" dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise ticareti ve yatırımları kurumsallaştırmak adına ortak kurullar kurulmasının planlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Çin yaklaşık 200 adet Boeing uçağı satın almayı kabul etti. Ancak bu satış, beklenen 500 uçak satışının çok gerisinde kaldı. ABD'li uçak devinin satış sonrası hisseleri yüzde 4.7 düştü.

Trump ise Fox News'e verdiği röportajda bu anlaşmadan övgüyle bahsetti. "Çin Boeing'den 200 jet alacak. 200 büyük olanlardan. Çok büyük bir rakam, 200 jet. Boeing 150 istiyordu ama onlar 150 aldı" dedi.

Trump’ın ziyaretinin arifesinde, Jefferies yatırım bankasından analistler, Boeing’in Çin ile 500 uçağa varan bir “dev sipariş” için görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. 300 uçağın eksik kalması yatırımcıları rahatsız etti.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

Finansal hizmetler alanında da Visa gibi Amerikan şirketlerinin önündeki engellerin kalkması gündemde yer alıyor.

Trump bu konuda "Visa'nın Çin'de kullanılması durumunu sordum. Belirsiz nedenlerle kara listeye alınmışlardı ancak belki de bu engel yakında ortadan kalkacak."

Ayrıca Şi Cinping'in ABD'den petrol alma fikrine sıcak baktığı bildirildi. Trump, "Çin gemileri Teksas'a, Alaska'ya gelerek bizden petrol alacak. Bu, harika bir anlaşma oldu" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Çin'in önümüzdeki üç yıl boyunca tarım ürünlerine her yıl on milyarlarca dolar harcamasını beklediklerini belirtti.

Bu adımlar iki dev ekonomi arasındaki ticaret hacmini çok daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyor.

Trump ayrıca Şi Cinping’in 24 Eylül dolaylarında ABD’ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Başkan, "Tıpkı karşılıklı ticaret gibi bu ziyaret de karşılıklı bir nitelik taşıyacak" dedi.

İRAN SAVAŞI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Trump, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinden son derece memnun ayrıldı. Zira Trump, şu an en büyük sorunu haline gelen İran'daki savaş konusunda Çin'den taahhüt aldı.

Trump,İran sorununun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda Şi Cinping ile “çok benzer görüşlere sahip olduklarını” söyledi.

Başkan, külliyedeki gazetecilere “İran konusunu gerçekten ele aldık. Bu sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüşlerimiz çok benzer. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Boğazların açık kalmasını istiyoruz. Başkalarının çözemeyeceği pek çok farklı sorunu çözdük" dedi ve “İlişkilerimiz çok sağlam" diye ekledi

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nınm açılması konusunda anlaştıklarını vurguladı.

Şi’den İran konusunda hemen bir yorum gelmedi ve Çin devlet medyası, iki liderin zirve sırasında “Orta Doğu”yu görüştüklerini belirtmekle yetindi.

PİYASALAR NASIL ETKİLENDİ?

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık seyirde başladı. Altın ve gümüş fiyatları yüksek enflasyon riski nedeniyle güne düşüşle başlarken, petrol fiyatlarında kısmi yükselişler görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin'den ayrılışıyla beraber piyasaların vereceği tepki yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 10.06'da 4 bin 572 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın haftalık bazda ise yüzde 2,1 geriledi.

Gram altın, ons altında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle düşüşler yaşıyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 10.06'da 6 bin 791 lirada bulunuyor.

Ons gümüşte de sert kayıpların olduğu görülüyor. Ons gümüş bugün sabah seansında TSİ 10.06'da 78.47 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları ise yeni günde kısmi yükseliş sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında TSİ 10.06'da 107.58 dolarda bulunuyor.Dolar endeksi bu hafta yüzde 1’den fazla yükselirken, dolar bazlı fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geldi. Dolar endeksi bugün sabah seansında TSİ 10.06'da 99.11 puanda bulunuyor.