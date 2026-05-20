Beyaz Saray yetkilileri Başkan Trump’ın Haziran ayında Fransa’da yapılacak G7 liderler zirvesine katılacağını bildirdi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin İran konusundaki savaş stratejisine destek vermemesi Trump’ın katılımını belirsiz kılmıştı.

Évian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek zirve resmi anlaşmalar yerine gelecekteki ortaklıklar için temel hazırlayacak.

Trump bu zirve öncesinde 14 Haziran günü 80 yaşına girecek. ABD'li lider zirvede yapay zeka araçlarının yaygınlaşması ve Çin’in kritik maden tedarik zincirindeki hakimiyetinin azaltılması gibi konuları konuşmak istiyor.

Ticaret ile yardımların karşılıklı fayda sağlayacak şekilde birbirine bağlanması ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yasa dışı göçle mücadele de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’ın ilgisini çekmek için zirve sonrasında Versay Sarayı’nda görkemli bir akşam yemeği teklif etti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR ARAYA GELECEKLER

İran savaşı ABD ile G7 müttefikleri arasındaki ilişkilere gölge düşürmeye devam ediyor. Hiçbir Avrupa ülkesi Hürmüz Boğazı’ndan geçen kargo gemilerinin güvenli geçişini sağlama çabalarında Washington yönetimine destek vermedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Paris’teki toplantıda müttefikleri yaptırımları artırmaya çağırdı. Bessent konuşmasında "Terör tehdidini ezmek hepinizi adım atmaya ve bize katılmaya zorunlu kılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca müttefiklere "İran savaş makinesini besleyen yasa dışı finansmanı tamamen çökertmek ve bu parayı yeniden kendi halkına ulaştırmak adına tüm G7 üyelerini ve dünyayı yaptırım rejimine uymaya davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Bu çağrıların ardından gözler haziran ortasında Fransa'da yapılacak liderler buluşmasına çevrildi.