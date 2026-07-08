ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarından Türkiye-İsrail ilişkilerine, İspanya'dan Grönland'a kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İRAN YÖNETİMİNE BÜYÜK SUÇLAMALAR

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını savunan Trump, "Dün gece İran’dan çok tehlikeli insanları çok güçlü biçimde vurduk" dedi.

İran ile varılan mutabakatın artık kendi açısından geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Trump, Tahran yönetimiyle yeniden masaya oturmak istemediğini ifade etti.

İranlı yetkilileri "yalancılık" ve "hilekârlıkla" suçlayan Trump, nükleer silah konusunda anlaşmaya varıldığını ancak İran'ın daha sonra bunu inkâr ettiğini öne sürdü.

İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahalelerde bulunduğunu iddia eden Trump, ülkedeki baskı ortamının halkın yönetime karşı harekete geçmesini engellediğini savundu. ABD Başkanı, müzakere sürecinin devam etmesine karşı çıkmayacağını ancak bundan olumlu bir sonuç beklemediğini de dile getirdi.

"BENİM SAYEMDE SAVAŞA GİRMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumlu ifadeler kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sert açıklamalar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir askeri kapasiteye sahip olduğunu belirten Trump, Ankara'nın F-35 savaş uçağı talebini de hatırlattı.

Trump şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Bana kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Ama Bibi dün Türkiye ve Erdoğan hakkında sert sözler sarf etti. Ben de dedim ki, bilirsiniz, onunla konuştum. İsrail’i pek sevmediği için savaşa girebilirdi dedim. Bibi’yi de pek sevmiyor. Benim sayemde savaşa girmedi. Ve bu bir askeri güç.

Milyonlarca asker. Türkiye çok güçlü. En iyi teçhizatlarımızın çoğuna sahipler. F-35’leri almaya çalışıyorlar. Ama savaşa girmedi. İstiyordu. Girerdi. Ben olmasaydım, girerdi. Ve karşı tarafta yer alırdı."

"ERDOĞAN'IN DA İRAN'I SEVDİĞİNİ SANMIYORUM"

Trump, Erdoğan'ın İran'a bakışına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan'ın da İran'ı sevdiğini sanmıyorum" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "çok aklı başında" olarak nitelendirirken, İran yönetimini ise "çok çılgın" sözleriyle eleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantıda yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu belirterek Washington'ın İran'ın ateşkesi ihlal ettiği görüşünde olduğunu söyledi.