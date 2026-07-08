36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ortak basın toplantısı düzenledi. ‘SURİYE’Yİ SAVAŞ LİSTESİNDEN ÇIKARACAĞIM’ Toplantıda Trump, “Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz. Suriye’yi terör listesinden çıkaracağım” dedi. NETANYAHU’YA ÖVGÜ ‘Türkiye harika bir müttefik’ diyen Trump, 'İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı' ifadelerini kullandı. ‘SURİYE HALKI TRUMP’A TEŞEKKÜR EDİYOR’ Trump, , Lübnan Hizbullahı konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini belirtirken Şara ise, “Suriye halkı Trump’a teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.

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