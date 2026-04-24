ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık’ın Amerikan teknoloji devlerini hedef alan vergi politikasını sürdürmesi halinde, Londra yönetimine karşı kapsamlı gümrük vergilerini devreye sokacağını duyurdu.

Trump, özellikle Apple, Google (Alphabet) ve Meta gibi şirketlerin haksız yere hedef alındığını belirterek, bu durumun Washington tarafından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

2020’den Bu Yana Süren Gerginlik

Birleşik Krallık tarafından 2020 yılında yürürlüğe alınan dijital hizmet vergisi, o dönemden bu yana Beyaz Saray’ın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Söz konusu vergi uygulaması sadece Trump döneminde değil, Joe Biden yönetimi süresince de iki ülke arasında kronik bir kriz noktası olarak varlığını korumuştu. Trump’ın son açıklamaları, bu ekonomik anlaşmazlığın sert bir ticaret savaşına dönüşebileceğinin sinyallerini veriyor.

Kral III. Charles’ın Ziyareti Öncesi Kritik Mesaj

Trump’ın bu sert çıkışı, diplomatik açıdan oldukça kritik bir zamanlamaya sahip. İngiltere Kralı III. Charles’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği resmi Washington ziyareti öncesi gelen bu açıklama, masadaki pazarlık payını artırıyor. Trump, her ne kadar vergi konusunda taviz vermese de, Kral III. Charles ile yapacağı görüşmenin son aylarda gerilen ikili ilişkileri onarmak adına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.