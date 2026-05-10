ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazeteci Sharyl Attkisson'ın sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların tamamen sona ermediği mesajını verdi.

İran yönetimini "öngörülemez ve tehlikeli" olarak niteleyen ABD Başkanı, "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Eğer Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı iptal etmeseydim bugün İsrail’e, Orta Doğu’ya ve belki daha ötesine karşı bunu kullanabilirlerdi" dedi.

Trump ayrıca, İran’ın Avrupa’yı vurabilecek kapasitede füzelere sahip olduğunu da iddia etti.

'HEDEFLERİN YÜZDE 70'İ VURULDU'

İran'daki çatışmaların tamamen sona erip ermediği sorusuna da yanıt veren ABD Başkanı, "İran yenildi ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. İki hafta daha devam edip kalan tüm hedefleri vurabiliriz. Planladığımız hedeflerin yaklaşık yüzde 70’ini vurduk" diye konuştu.

Trump, düzenledikleri saldırılarla birlikte İran'ın askeri ve nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağı sözlerini yineledi.