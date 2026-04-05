Trump, Fox News’e telefonla yaptığı açıklamada, İran’la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

Trump, İran'ın "hızlı bir şekilde" anlaşmaya varmaması halinde "her şeyi havaya uçurmayı" ve “petrolü ele geçirmeyi” düşündüğünü söyledi. Trump, İranlı müzakerecilerin görüşmelere devam etmeleri için onlara af çıkardığını söyledi.

ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor" dediği kaydedildi.

'KÜRTLERE SİLAH DAĞITTIK'

Trump, yarına kadar İran'la bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdiklerini belirten Trump, "Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırım o silahları tuttular" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran’ın bir Amerikan uçağını düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda ifadelerini daha sertleştirerek, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’a büyük bir saldırı başlatacağını vurguladı.

Trump, 7 Nisan’ın İran’da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısında bulundu ve paylaşımında "Tanrı’ya şükür" ifadesini kullandı.

SÜREYİ UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı’nın açılması ile ilgili verdiği süreyi uzattı. Trump, İran'a Türkiye saati ile çarşamba günü 03.00'e kadar zaman tanıdığını açıkladı. Trump, Hürmüz'ün açılmaması durumunda İran'ın "yıkıcı sonuçlar" yaşayacağını belirtti.