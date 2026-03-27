ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalındaki The Five programına telefonla bağlanarak İran savaşını değerlendirmek üzere telefonu eline aldı.

Ancak Trump'a zor bir soru sorulunca işi tatlıya bağlamak için ilginç bir taktik denedi. Fox News sunucusuyla yaşadığı 'güzel anıları' anlatmaya başladı.

Fox News sunucusu cevap ne diyeceğini bilemeyince ABD Başkanı konuşmasını sürdürdü, zor sorudan da kaçmış oldu.

CEVAP BULAMAYACAĞIN, İLTİFATLARA BAŞLADI

Sunucu Dana Perino, savaşın dördüncü haftasında İranlı sivillerin refahı ve temel ihtiyaçları üzerine sorular yöneltti.

İnternet kesintileri sebebiyle halktan haber alınamadığını belirten Perino, insani durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Perino, "İran halkından haber alamıyor olmamızın endişe verici olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen internetleri kesik olduğu içindir. Hükümetleri onlara korkunç davranıyor. Ocak ayında on binlerce insanı öldürdüler. Nasıl olduklarına dair bir bilginiz var mı? İçme suları var mı? Yemekleri var mı? Bu durum çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Trump bu sorular karşısında net bir cevap bulamayınca sunucunun ne kadar güzel olduğundan bahsetmeye başladı.

GÜZEL ANILARINDAN BAHSETTİ

21 yıldır Melania ile evli olan Trump, daha sonra da insani kriz sorusunu bir kenara bırakarak Perino ile yıllar önce Trump Tower'da yedikleri akşam yemeğinden bahsetti.

Trump, "Hiç değişmemişsin. Bunu söylememe izin yok. Siyasi kariyerimin sonu olur ama belki de eskisinden daha güzel görünüyorsun. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Bunu söylemeyeceğim çünkü bu siyasi kariyerimi bitirir. Artık bir kadının güzel olduğunu söylemenize izin verilmiyor. Bunu biliyorsun Jesse, dikkatli olmalısın" dedi.

Perino ise "güzelliğini makyaj ekibine borçlu olduğunu" söylerek mütevazılığını korumaya çalıştı.

Trump görüşmenin sonunda İran halkının durumuna dair sorulara dönse de gıda ve su gibi hayati detaylara değinmedi. Birkaç iltifat, soruyu cevaplamaktan sıyırmasına yetti.