ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'da cuma günü düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurdu. Bu açıklamasından sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Trump, kurtarma operasyonunun detaylarını açıkladı ve yarın Türkiye saati ile 20.00'de bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

TRUMP'TAN İRAN'A KÜFÜRLÜ MESAJ

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da enerji santralleri günü ve köprüler günü olacak, hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s****min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin! Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.

KURTARMA OPERASYONUNUN AYRINTILARI

Trump'ın TRUTH hesabından yapılan bir diğer paylaşımında ise pilotları kurtarma operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İran dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 Mürettebat Üyesini/Subayını alıp kurtardık. İran Ordusu çok sayıda askerle yoğun bir arama yapıyordu ve yaklaşmaktaydı. Kendisi oldukça saygın bir Albaydır.

Bu tür baskınlar, “insan ve teçhizat” açısından taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Bu öylece olan bir şey değil. İkinci baskın ise pilotu güpegündüz kurtardığımız ilk baskının ardından geldi.

Bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İNANILMAZ bir cesaret ve yetenek gösterisi. Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir Basın Konferansı düzenleyeceğim.

Tanrı, büyük savaşçılarımızı korusun!"

'TOPLANTIYI PİLOTLA BERABER YAPACAK' İDDİASI

Trump'ın yarın gerçekleştireceği toplantıyı kurtarıldığını açıkladığı pilot ile beraber gerçekleştireceği iddia edildi.

ABD UÇAKLARINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları, kayıp Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü. İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotların kurtarma operasyonu sırasında birkaç 'uçan cismin' imha edildiğini açıkladı.

Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü de, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve 2 Blackhawk helikopteri olduğunu söyledi.

Açıklamadan kısa süre sonra İran Devrim Muhafızları, hava araçlarının enkaz görüntülerini basına servis etti.

"OPERASYON BAŞARISIZ OLDU"

ABD basını, filmleri aratmayacak bir operasyon ile kayıp pilotun İran'dan çıkarıldığını belirtirken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" dedi.

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

Trump, kayıp pilotu 'cesur savaşçı' diye tanımlarken kurtarma operasyonu için 'mucizevi ve kusursuz' ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, operasyon hakkında "Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.