ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaya dayattığı gümrük vergileri, şimdi belası oldu. ABD Anayasa Mahkemesi nezdinde alınan ağır bir yenilginin ardından Trump yönetimine ağır bir fatura çıktı.
Trump şimdi tahsil edilen milyarlarca dolarlık parayı geri ödemek zorunda kalacağı bir sürece giriyor.
Trump yönetimi Şubat ayında iptal edilen gümrük vergilerinden toplanan 166 milyar dolardan fazla tutarı iade etmek için ilk adımlarını atıyor.
Hükümetin birçok vergiyi yürürlüğe koymasından sadece bir yıl sonra geri ödeme taleplerini kabul etmeye başlaması bekleniyor.
Böylece devlet en önemli gelir kaynaklarından birini faiziyle birlikte teslim etmek durumunda kalacak. Vergi iadeleri için resmi başvuruların Pazartesi günü itibarıyla başlaması planlanıyor.
FATURA ŞİMDİDEN KABARDI
Gümrük vergileri temel olarak ithal edilen ürünler üzerine konulan bir tür ek vergi olarak bu şirketleri etkiledi.
Bu nedenle başkanın ticaret politikaları yabancı mallara ihtiyaç duyan şirketler için büyük bir yük haline gelmişti.
Birçok firma bu maliyetleri kendi bütçesinden karşılamak veya masrafları tüketicilere yansıtmak arasında zorlu kararlar vermek zorunda kaldı.
Şirketler Pazartesi sabahından itibaren yasa dışı kabul edilen gümrük vergilerini geri alabilmek için gerekli belgeleri sunmaya başladı.
Talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteren en net işaret FedEx ve Costco dahil 3 binden fazla işletmenin çoktan dava açmısı oldu.
Bazı davaların Anayasa Mahkemesi kararından bile önce açılması iş dünyasındaki beklentinin büyüklüğünü gösterdi. Şirketler ödedikleri her kuruşun peşine düşmüş durumda.
Bu parayı geri almak için sadece resmi olarak gümrük vergisini ödeyen kurumlar hak sahibi olabiliyor.
Bu durum Trump’ın politikalarından etkilenen daha geniş bir kitlenin doğrudan bir yardım alamayacağı anlamına geliyor.
Satın aldıkları ürünler için daha yüksek fiyatlar ödeyen milyonlarca Amerikalı bu iade sürecinin dışında bırakıldı.
Tüketicilerin herhangi bir kazanç elde edip etmeyeceği ise tamamen şirketlerin bu iadeleri paylaşıp paylaşmayacağına bağlı kalacak.
TRUMP'IN TİCARİ HAMLESİ HATA OLDU
Meselenin temelinde Sayın Trump’ın geçen yıl 1977 tarihli bir yasayı kullanarak uygulamaya koyduğu değişken gümrük vergileri yatıyor.
Daha önce hiçbir başkan bu yasayı gümrük vergisi uygulamak amacıyla kullanmamıştı. Bu durum Anayasa Mahkemesi’nin Şubat ayında Trump aleyhine karar vermesine neden oldu.
Karar neticesinde başkanın uyuşturucuyla mücadeleden müttefikleri korumaya kadar geniş bir yelpazede kullandığı en güçlü ticaret yetkisi elinden alındı.
Hükümet daha önce de ticaret davaları kaybetmiş olsa da bu geri ödeme süreci tarihte eşine az rastlanır bir hacme sahip.
CAPE adı verilen yeni bir sistem kurulsa da bu sistem şu an için tüm başvuruları karşılayacak kapasitede değil.
Gümrük yetkilileri bir başvurunun kabul edilmesinden sonra iadenin yapılması için 90 güne kadar süre gerekebileceğini ifade ediyor.
Uzmanlar ise bu büyüklükteki bir operasyonda teknik hataların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.