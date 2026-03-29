30 Ağustos törenlerinde Kara Harp Okulu'ndan mezun olan ve kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için TSK'dan ihraç edilen isimlerden olan Teğmen Serhat Gündar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesinin ardından katıldığı Uluslararası Balkan Şampiyonası’nda dördüncü olarak Türkiye’ye madalya kazandırdı.

Genç sporcu, elde ettiği derecenin ardından yaptığı kutlamada asker selamı vererek dikkat çekti. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

BAŞVURUSU 2 GÜN ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Öte yandan, Gündar’ın TSK’daki görevine geri dönmek için yaptığı başvurunun iki gün önce reddedildiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler, hem spor başarısı hem de ihraç süreci nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratırken, Gündar’ın performansı takdir topladı.

"BAYRAĞIMIZI DAHA ÇOK TEMSİL EDECEĞİZ"

Serhat Gündar Instagram hesabından o anları paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Uzun ve zor bir sürecin ardından mahkeme kararımın reddedildiğini öğrendikten 2 gün sonra ülkemizi Dünya Balkan şampiyonasında temsil ettim ve 4.lük başarısı elde ettim. Bu uzun ve zor süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Birlikte bayrağımızı daha çok temsil edecek ve bunun için mücadelemizi vermeye devam edeceğiz"