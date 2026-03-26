Başrolünde Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı Sultana adlı filmden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda, Tuba Büyüküstün'ün direk dansı performansı kısa sürede gündem oldu. 3 AY ÖZEL DERS ALDI Tuba Büyüküstün, Meral karakteri için üç ay boyunca özel ders alarak direk dansçısı performansını hazırladı. Fragmanda sergilediği yetenek ve fiziği izleyenlerin ilgisini çekti. YEDİ DİREK DANSÇISI KADININ HAYATINI ANLATIYOR Film, yedi direk dansçısı kadının hayatını ve yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı yer alıyor.



Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı görüntülerle ilgili sosyal medyadan şu yorumlar yapıldı: ''Şahane iş olmuş.''





''Olağanüstü görünüyor.''





''İzlemek için sabırsızlanıyorum.''





''Hande Erçel gibi kötü oyuncu.''





''Süperüstün''

