Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında yurt içinde seyahate çıkanların sayısı artarken, toplam seyahat harcamaları güçlü yükseliş kaydetti. Yıl genelinde 67,8 milyon seyahat gerçekleştirilirken, toplam harcama 555 milyar lirayı aştı.

Yıl genelinde seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 67 milyon 851 bin oldu. Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı ise yüzde 1,6 azalarak 476 milyon 307 bin olarak kaydedildi. Ortalama geceleme süresi 7 gece olarak gerçekleşti.

Ekim-Aralık dönemini kapsayan yılın dördüncü çeyreğinde ise 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde toplam seyahat sayısı yüzde 3,9 azalarak 11 milyon 23 bin oldu. Çeyreklik dönemde toplam 60 milyon 957 bin geceleme yapılırken, ortalama geceleme 5,5 gece olarak hesaplandı.

SEYAHAT HARCAMALARINDA SERT ARTIŞ

Yurt içi seyahatlerde yapılan toplam harcamalar 2025 yılında yüzde 32,4 artışla 555 milyar 68 milyon 767 bin TL’ye yükseldi. Harcamaların yüzde 87,1’i kişisel, yüzde 12,9’u ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 TL oldu.

Yılın son çeyreğinde ise harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin TL’ye ulaştı.

HARCAMALARDA KALEMLERİN PAYI

Yıllık bazda harcamalarda en büyük pay yüzde 30,3 ile yeme-içme, yüzde 23,1 ile ulaştırma ve yüzde 18,7 ile konaklama harcamalarına ait oldu. Bu kalemlerde sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 25,6 ve yüzde 48,2 artış görüldü.

Çeyreklik dönemde ise yeme-içme yüzde 32,1 ile ilk sırada yer aldı. Ulaştırma yüzde 26,8, konaklama ise yüzde 13,3 pay aldı. Aynı dönemde konaklama harcamalarındaki artış yüzde 43,1 ile dikkat çekti.

SEYAHAT AMAÇLARINDA YAKIN ZİYARET ÖNDE

Yıllık bazda seyahatlerin yüzde 57,7’si yakın ziyaret amacıyla gerçekleşti. Bunu yüzde 34,4 ile gezi, eğlence ve tatil, yüzde 3,5 ile sağlık harcamaları izledi.

Çeyreklik dönemde de benzer tablo oluştu. Seyahatlerin yüzde 61,8’i yakın ziyaret, yüzde 26’sı tatil ve eğlence, yüzde 4,9’u sağlık amacıyla yapıldı.

EN FAZLA KONAKLAMA ARKADAŞ VE AKRABA EVİNDE

Yıl genelinde en fazla geceleme 313 milyon 72 bin ile arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşti. Kendi evi 81 milyon 86 bin geceleme ile ikinci sırada, oteller ise 47 milyon 236 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü çeyrekte de benzer eğilim devam etti. Arkadaş veya akraba evinde 44 milyon 285 bin geceleme yapılırken, kendi evinde 6 milyon 856 bin, otellerde ise 6 milyon 185 bin geceleme kaydedildi.