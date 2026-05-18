Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı.

BİRİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK VERİLERİ

Buna göre 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI AZALDI

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,7 olurken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

İşgücü sayısı da yılın ilk çeyreğinde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine indi. İşgücüne katılma oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6’ya gerilerken, bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 15,2 seviyesinde kaldı. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM SERT DÜŞTÜ

Sektörel bazda bakıldığında istihdam kaybının en fazla hizmet sektöründe yaşandığı görüldü. Tarımda 44 bin, sanayide 20 bin, inşaatta 48 bin ve hizmet sektöründe 189 bin kişilik istihdam azalışı gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 59,3’ünü hizmet sektörü oluşturdu.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,3 saat azalarak 42,2 saate düştü.

ATIL İŞ GÜCÜ YÜKSELDİ

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücünü kapsayan atıl işgücü oranı ise ilk çeyrekte 0,6 puan artarak yüzde 30,4’e yükseldi.