Dünya turizm sektörü Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle rezervasyon iptalleri ve talep düşüşüyle karşı karşıya kalırken, Marmaris için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avusturyalı emeklilere yönelik planlanan tatil programı iptal edilmezken, 3 bin 500 kişilik kafile bahar döneminde ilçeye gelmeye hazırlanıyor.

13 Nisan–13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon kapsamında, Avusturya’nın farklı bölgelerinden gelen emekliler, birer haftalık konaklamalarla Marmaris’te tatil yapacak.

32 YIL SONRA GELEN GELENECEK DEVAM EDİYOR

Programın geçmişi 1990’lı yıllara dayanıyor. İlk kez 1994 yılında Marmaris’i ziyaret eden Avusturyalı emekliler, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden bölgeye gelmişti. Organizasyonun bu yıl da sürdürülmesi, Marmaris’in uluslararası turizmde güvenli liman algısını güçlendirdi.

Turizm temsilcileri, geçmiş deneyimlerin ve memnuniyet oranının bu kararda önemli rol oynadığını belirtiyor.

'ROTAYI YİNE MARMARİS'E ÇEVİRDİLER'

Turizm yetkilileri, Avusturyalı emeklilerin Marmaris’i yeniden tercih etmesini şu sözlerle değerlendirdi: "İlkbahar Buluşması' altında bir araya gelen Avusturyalı emeklilerin ilk kez 1994 yılında Marmaris'e geldiklerini belirten Yavuz, "O yıllarda bölgeyi tanıma imkanı bulmuşlardı. O zamanlar Marmaris'i ayrı yere koyan ve hafızalarından silmeyen emekliler, 32 yılın ardından rotayı yine Marmaris'e çevirdi. Uzun bir aradan sonra geçen yıl Marmaris'e gelen emekliler, bölge otellerinde 1'er hafta konakladı ve bölgenin yakın çevredeki önemli yerlerini ziyaret etti. Geçen yıl operasyonu yapan acentemiz geçmiş yıllardaki deneyimli bir ekip ile misafirlere kültür, tarih ve doğa karışımı unutulmaz bir tatil yaşattı."

Bu tercihte, bölgenin doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve önceki ziyaretlerde oluşan olumlu izlenimlerin etkili olduğu ifade ediliyor.

SAVAŞ ENDİŞESİ AŞILDI

Organizasyonun, bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Ancak yapılan görüşmeler ve alınan önlemler sonucunda programın devam etmesine karar verildi.

Özellikle turizm paydaşlarının ortak hareket etmesi ve güven mesajları vermesi, karar sürecinde belirleyici oldu. Uluslararası organizasyonu düzenleyen kurumların, Marmaris’in güvenli bir destinasyon olduğu konusunda ikna edildiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLDU

Sürecin olumlu sonuçlanmasında Türkiye’nin kriz yönetimi yaklaşımının etkili olduğu vurgulanıyor. Yetkililer, ülkenin çatışma sürecine dahil olmayacağı yönündeki algının turistlerin kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

Ayrıca geçen yıl Marmaris’te tatil yapan 3 bin 200 Avusturyalı emeklinin yüksek memnuniyetle ülkelerine dönmesi, bu yılki organizasyon için güçlü bir referans oluşturdu.

3 BİN 500 EMEKLİ BÖLGEYİ KEŞFEDECEK

Program kapsamında Marmaris’e gelecek emekliler, yalnızca otellerde vakit geçirmek yerine çevre destinasyonları da ziyaret edecek. Datça, Dalyan, Marmaris koyları ve Pamukkale gibi önemli turistik noktalar gezi rotasında yer alıyor.

Ayrıca düzenlenecek etkinliklerde bölgenin folklorik ve kültürel değerleri tanıtılacak.