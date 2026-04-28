Krakow'un birkaç kilometre dışında, Ojcowski Ulusal Parkı sınırları içerisinde yer alan Sułoszowa, alışılmışın dışındaki mimari yapısıyla uluslararası alanda "Küçük Toskana" olarak adlandırılmaya başlandı. Toplam 6 bin kişilik nüfusun Polonya'nın en uzun caddelerinden biri üzerinde karşılıklı sıralandığı köyde, her evin hemen arkasında şeritler halinde uzanan şahsi tarım arazileri bulunuyor. Havadan bakıldığında tarlaların oluşturduğu desenler, köye karakteristik bir yaprak görünümü kazandırıyor.

Köyün tek bir ana hat üzerinde kurulması, ulaşım kolaylığı sağlaması amacıyla geçmişten gelen yerleşim geleneklerine dayanıyor. Gmina Sułoszowa konseyi yetkililerinden Katarzyna Bieda, tarlaların oluşturduğu yaprak formunun dünya çapında tanınırlık sağladığını belirterek, yerleşimin orman ve tarım arazileriyle iç içe geçtiğini ifade etti. Yerel halk, bu yerleşim planının güçlü bir topluluk duygusu yarattığını ve köylülerin büyük çoğunluğunun birbirini tanıdığını belirtiyor.

TURİZM VE DOĞAL CAZİBE MERKEZİ

Sułoszowa, sosyal medyada viral olan drone görüntülerinin ardından turistlerin ilgi odağı haline geldi. Köyün çevresinde yer alan sarp kayalıklar, yüzlerce mağara ve doğa yürüyüş parkurları her yıl binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. Ayrıca 14. yüzyıldan kalma kale kalıntıları ve "Herkül’ün Sopası" olarak bilinen 30 metrelik kireçtaşı sütunu, köyün turistik değerini artıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Köyde "Çilek Günü" ve "Patates Günü" gibi yerel festivallerle dayanışma kültürü sürdürülüyor. Ancak, görsel popülariteye rağmen bölgede nüfus azalması yaşanıyor. İstihdam imkanları ve sosyal aktivite kısıtlılığı nedeniyle genç nüfusun büyük şehirlere veya yurt dışına göç ettiği bildiriliyor. Yerel sakinler, pazar günleri artan turist trafiğinden ve cadde üzerindeki gürültüden şikayet etseler de, genel olarak sakin ve sessiz yaşam tarzından memnun olduklarını dile getiriyor.