2012 yılı sonunda Ordu'nun Ünye ilçesinde kurulan ve faaliyetlerine Fatsa'da devam eden Nut Master markasının sahibi DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda konkordato ilan etti.

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.

14 yıllık önce faaliyetlerine başlayan DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilirken, şirket hakkındaki nihai değerlendirmenin temmuz ayında yapılacağı öğrenildi.