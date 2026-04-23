Kopenhag yakınlarındaki Gladsaxe belediyesinde başlatılan uygulama, yapay aydınlatmanın hayvanlar üzerinde oluşturduğu "ışık bariyeri" etkisini minimize etmeyi hedefliyor. Bilimsel veriler, parlak beyaz ve mavi spektrumlu ışıkların yarasaların yön duygusunu bozduğunu ve onları avcılara karşı savunmasız bıraktığını kanıtladı. Kırmızı ışık ise birçok yarasa türü tarafından karanlık olarak algılanıyor ve doğal yaşam döngülerinin bozulmasını engelliyor.

IŞIK BARİYERLERİ EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Şehirlerdeki standart aydınlatma sistemlerinin, gece avlanan canlıların hareket alanını daralttığı saptandı. Özellikle yarasaların beyaz ışık altında avlanma yeteneklerinin azaldığı ve alışılagelmiş rotalarından saptıkları görüldü. Yeni kırmızı LED sistemi sayesinde hayvanların doğal davranışlarını sürdürmesi sağlanırken, ışık kirliliğinin ekolojik denge üzerindeki olumsuz izleri siliniyor.

İNSAN GÜVENLİĞİ VE DOĞA KORUMA BİR ARADA

Kırmızı ışık kullanımı, biyolojik çeşitliliği korurken sürücü ve yayaların güvenliğinden ödün vermiyor. Yapılan teknik incelemeler, kırmızı aydınlatmanın yollar ve bisiklet yolları üzerinde yeterli görünürlüğü sağladığını tescilledi. Avrupa'nın diğer kentlerinde de benzer çevreci çözümlerin hayata geçirilmesi için teknik değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

AVRUPA'DA YENİ AYDINLATMA STANDARTI

Danimarka'nın öncülük ettiği bu proje, şehir planlamasında güvenlik gereksinimleri ile doğayı koruma bilincinin birleştirilebileceğini gösterdi. Biyolojik çeşitliliğin korunması adına atılan bu adımın, kentsel ekosistem yönetiminde yeni bir standart oluşturması bekleniyor. Diğer Avrupa ülkelerinin de ışık spektrumu değişikliklerini gündemine aldığı kaydedildi.