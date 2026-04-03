Nehirdeki ağaç dalına tutunarak akıntıda sürüklenmekten kurtulan M.G. çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada nehir çevresindeki sahipsiz köpekleri besleyen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri durumu fark ederek itfaiyeye bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI
Ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan M.G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.G, ekiplerin sorusu üzerine ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, sürüklenmemek için bir ağaç dalına tutunarak yardım istediğini anlattı.