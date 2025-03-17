Ege Denizi’nde dünyaca ünlü Santorini Adası’nda 2 ay süreyle uygulanması planlanan Olağanüstü Hal Uygulaması ortak bakanlar kurulu kararı ile kabul edildi.

Ege Denizi’nde yaklaşık iki aydır devam eden ve binlerce deprem ile sarsılan turistik Santorini Adası’nda yaşayan yaklaşık 15 bin kişiden 12 bin kişi adayı terk etmişti.

ADANIN BELİRLİ BÖLÜMLERİNE ERİŞİM YASAKLANDI

Santorini’de önümüzdeki iki ay boyunca yürürlükte olacak acil Sivil Koruma önlemlerinin kabulüne ilişkin Ortak Bakanlar Kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, adanın sakinleri, ziyaretçileri ve çalışanlarının korunması amacıyla Santorini ve Thira'nın belirli bölgelerine erişim ve yaklaşma yasakları ile kontrollü erişim koşulları öngörülüyor.

LİMAN VE YOLLARDA KARA ULAŞIMI KONTROLLÜ YAPILACAK

Olağanüstü Hal Koşulları kapsamında adadaki Athinios ve Fira limanlarına ulaşan karayollarında ulaşımın yoğunluk olmayacak şekilde planlı ve kontrollü biçimde yapılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması kararlaştırıldı.

Adadaki Teleferik Tesisleri’nin kullanımı yasaklanırken adadaki “Ammoudi-Akrotiri Agios Nikolaos” ve “Oia-Ammoudi” yürüyüş yollarının kullanılması ve konaklama yasaklandı.

OTEL VE PANSİYONLARDA KONAKLAMALARA YASAK GETİRİLDİ

Aynı bölgede bulunan tüm konut kullanımı, otel işletmeciliği, kısa ve uzun vadeli kiralamalar ve sağlık mağazası işletmeciliği geçici olarak durduruldu, her türlü gemi ve yüzer taşıtın denize açılmasına yalnızca Thira Liman İdaresi'nin onayı sonrasında izin verileceği belirtildi.

Santorini Adası’na Haziran ayına kadar ziyaret edecek 900 kruvaziyer geminin ada ziyaretleri iptal edilmişti.