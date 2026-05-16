Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya'daki bir otelin, "tek bay rezervasyon kontenjanlarının dolması" gerekçesiyle erkek müşterinin konaklama talebini reddetmesini cinsiyet temelinde ayrımcılık olarak değerlendirerek, otele 256 bin 357 lira idari para cezası uyguladı.

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş Antalya'da bir otelin konaklama talebini tek erkek rezervasyon kontenjanlarının dolması gerekçesiyle geri çevirmesi üzerine kuruma başvurdu.

İnceleme kapsamında, muhatap tarafından yapılan savunmada, başvuranın rezervasyon talep ettiği tarih aralığında otelin doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Yoğun bir dönemde tek konaklamalar yerine çift konaklamalara öncelik verilerek hiçbir ayrımcılık kastı olmadan ciro arttırıcı faaliyetler yapıldığının sektörde bilindiğine işaret edilen savunmada, rezervasyonun gerçekleştirilememesinin tek bay olmasıyla veya cinsiyetiyle ilgisinin bulunmadığı, otel doluluğundan kaynaklandığı iddia edildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, başvuran tarafından sunulan video kayıtları incelendiğinde rezervasyon temsilcisinin başvurana tek bay rezervasyon oluşturamadıklarını, bay-bayan, aile olarak yapabildiklerini ifade ettiği belirlendi.

Bu kapsamda otelin ayrımcılık yasağını cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal ettiğine hükmeden TİHEK, otel hakkında 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.