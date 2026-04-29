Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklama kapsamında özellikle dizi sektöründe köklü bir değişimin gerçekleşmesi planlanıyor.

TÜRK DİZİLERİNE KÖKLÜ DEĞİŞİM

Diziler ve filmlerde sürekli olarak aynı oyuncuların ya da cast ajanslarının var olmasından kaynaklandığı iddia edilen rekabetsizliğin önüne geçilmesi amacıyla bu adımların atılması bekleniyor. Dizi ve film sektöründe yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Küle “Cast ajansları ile menajerlik hizmetleri aynı çatı altında olmayacak.

Sanat dünyasında rekabetçi şartlar oluşturacağız. Münhasırlık anlaşmalarını kısıtlayacağız. Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışmasını teşvik edeceğiz. Amacımız küçük oyuncuların önünü açmak ve rekabeti güçlendirmek” dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un özel haberine göre, bu düzenlemelerle dizi sektöründe tekelleşme gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu şekilde sektörde tek bir ajans ya da tek bir menajer ile çalışmak yerine rekabeti artırmaya yönelik adımlar atılacak.

REKLAM PİYASASI MASADA

Reklam gelirlerinin hızla dijital platformlara kaydığına dikkat çeken Küle “Dijital piyasalar çok hızlı değişiyor. Altı ayda bile tüm sistem değişebiliyor. Bundan birkaç yıl önce çevrim içi reklamlarla ilgili çalıştay yaptık ancak yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Haziran ayında Ankara’da yeni bir çalıştay düzenlenecek” diye konuştu.