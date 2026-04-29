Aksaray’ın kalbinde yükselen 800 yıllık bir dev, Türk dizilerinin dünya çapındaki etkisiyle adeta küllerinden doğdu! Eskiden 15 dakikada gezilip biten Sultanhanı Kervansarayı, şimdi yabancı turistlerin saatlerce içinden çıkamadığı bir "yaşam müzesine" dönüştü.

800 YIL ÖNCESİNE IŞINLIYOR

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın emaneti olan Sultanhanı Kervansarayı, sadece taş bir yapı değil; artık yaşayan bir tarih. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu görkemli han, son restorasyon hamlesiyle ziyaretçilerini 800 yıl öncesine ışınlıyor.

SULTAN SÜLEYMAN DİYE GELİP HAYRAN KALIYORLAR

Türk dizileri sadece ekranları değil, turizm rotalarını da değiştirdi. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak’ın aktardığına göre, özellikle Endonezya ve Güney Afrika gibi uzak coğrafyalardan gelen turistler, dizilerde gördükleri o mistik atmosferin peşinde Aksaray’a akın ediyor. Her gelenin dilinde ise ortak bir isim var: Sultan Süleyman.

15 DAKİKA SÜRÜYORDU ŞİMDİ SAATLERCE KALIYORLAR

Eskiden boş odaları nedeniyle kısa sürede gezilen kervansarayda artık "yaşayan odalar" devri başladı. Alaeddin Keykubad’ın konakladığı oda aslına uygun döşendi. O dönemin mutfağı, hamamı ve sosyal hayatı birebir canlandırıldı. Sonuç olarak ise turistler artık hanın içinde sadece yürümüyor, o dönemin havasını soluyor.

İTALYANLAR VE İNGİLİZLERİN MERAKI

Önceden sınırlı sayıda ülkeden ziyaretçi gelirken, şimdilerde Sultanhanı global bir buluşma noktası. Özellikle İtalyan turistlerin sayısındaki patlama ve İngilizlerin İpek Yolu merakı, hanı yılda 200 bin biletli turistin uğrak noktası yaptı. Hedef ise savaşların durduğu bir dünyada yılda 700 bin ziyaretçi.

Belediye meclisinin aldığı kararla kervansaray, Türk vatandaşları için ücretsiz. Amaç; kendi kültürümüzü önce kendi insanımıza en iyi şekilde tanıtmak.