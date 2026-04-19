Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunun final maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet takımları İspanya’nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Türk derbisinde kazanan 68-55 ile sarı-lacivertliler şampiyon oldu. Kanarya böylece son 4 sezonda üçüncü kez kupayı kazanmış oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Sarı-lacivertli ekip, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe Opet, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Sarı-kırmızılılar ise daha önce bir kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip. 2013-2014 sezonundaki finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

TÜRKİYE’NİN POTADA 10. KUPASI

Türk kadın basketbolu, Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı. Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 3'er FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.