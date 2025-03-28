Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2025 sonuçlarını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Yayımlanan rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 23.615 liraya yükseldi. Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla beraber yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 76.922 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 30.617 lira olurken, mevcut asgari ücretin 22.104 lirada kalması çalışanların geçim sıkıntısını daha da artırdı.

Konfederasyonun açıklamasında, asgari ücretin yetersizliğinin herkes tarafından kabul edildiği aktarılırken, çalışanların satın alma gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 40'I AŞTI

Söz konusu raporda, gıda fiyatlarındaki değişime de yer verildi. Mart 2025 itibarıyla mutfak harcamalarındaki artış aylık yüzde 1,25, yıllık bazda ise yüzde 40,62 olarak belirlendi.

2025'in ilk üç ayındaki artış oranı yüzde 12 olurken, yıllık ortalama gıda enflasyonu ise yüzde 54,87 düzeyinde gerçekleşti.