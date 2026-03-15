Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii, ekonomi ve dış politika ekseninde ve sosyal medyada yaşanan yakınlaşma, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in Filistin meselesi ve bölgesel krizlerde sergilediği tutum, Türkiye’de dijital platformlardan futbol stadyumlarına uzanan devasa bir sempati dalgasına dönüştü.

İki ülke arasındaki bu ivme, Alman ve İspanyol medyası tarafından "çelikten bir ortaklık" olarak nitelendiriliyor.

ALMAN BASINI SAVUNMA İŞBİRLİĞİNE DEĞİNDİ

Almanya'nın köklü gazetelerinden Berliner Zeitung, yayımladığı analizde Ankara-Madrid hattındaki ilişkilerin sadece diplomatik söylemlerden ibaret olmadığını vurguladı. Haberde, İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye’nin güvenliğine sunduğu katkı, NATO’nun güneydoğu kanadındaki caydırıcılığın temel taşlarından biri olarak gösterildi.

Savunma sanayiindeki bu güven ortamının, Türk Donanması için inşa edilen modern savaş gemileri gibi somut projelerle perçinlendiği ifade edilirken; İspanyol bankalarının Türkiye’deki yatırımları ve Türk şirketlerinin İspanya enerji pazarına girişi, ekonomik entegrasyonun derinliğini gözler önüne seriyor.

İSPANYOL BASINI: "AKDENİZ KARDEŞLİĞİ SİMGESİ"

İki ülkeyi birbirine yaklaştıran en güçlü unsurlardan biri de dış politikadaki paralellik oldu. Hem Ankara hem de Madrid, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü savunarak Filistin ile güçlü bir dayanışma sergiliyor.

İspanyol basını, Başbakan Sánchez’in küresel krizlerdeki dik duruşunun Türk halkı nezdinde büyük bir takdir topladığını yazdı. elDiario.es gazetesi, Türkiye’deki bu atmosferi, Sánchez’in "tarihin doğru tarafında duran bir lider" olarak görülmesine bağlayarak, İspanya bayraklarının Türk sokaklarında ve tribünlerinde dalgalanmasının iki toplum arasındaki "Akdeniz kardeşliğini" simgelediğini belirtti.