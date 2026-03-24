İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu (FSAI), Türkiye menşeli Savana marka kurutulmuş kayısıların belirli bir partisi için alerjen uyarısı yayımladı. 20 Mart 2026 tarihli resmi bildirime göre, ürünün içeriğinde bulunan kükürt dioksit miktarının etiket üzerinde hatalı beyan edildiği tespit edildi.

200 GRAMLIK PAKETLER TOPLATILIYOR

FSAI tarafından yayımlanan 2026.A11 referans numaralı duyuruda, toplatılma kararı alınan ürünün 200 gramlık Savana Kurutulmuş Kayısı olduğu belirtildi. Geri çağırma kapsamına giren ürünün parti kodu 160823, son tüketim tarihi ise 12 Kasım 2026 olarak açıklandı.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI

Uzmanlar, kükürt dioksit ve sülfitlere karşı alerjisi veya intoleransı bulunan tüketiciler için bu durumun ciddi bir sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çekti. Kükürt dioksit hassasiyeti olan bireylerde; nefes darlığı, astım benzeri reaksiyonlar, deri döküntüleri, mide rahatsızlıkları ve baş ağrısı gibi semptomların görülebileceği vurgulandı. Bu nedenle, belirtilen partiye ait ürünlerin hassas gruplar tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.

TÜKETİCİLERE TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu, söz konusu ürünü satın alan tüketicilerin, özellikle alerjik hassasiyetleri varsa ürünü tüketmemeleri gerektiğini bildirdi. Tüketicilerin ilgili ürünleri iade etmeleri veya satın aldıkları satış noktalarıyla iletişime geçmeleri önerildi.

GIDA MEVZUATI GEREĞİ MİKTARININ DOĞRU YAZILMASI ZORUNLU

Kükürt dioksit, gıda endüstrisinde özellikle kuru meyvelerin rengini korumak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesidir. Belirli limitler dahilinde kullanımı güvenli kabul edilse de gıda mevzuatı gereği, bu maddenin miktarının ürün etiketinde doğru ve açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. Yanlış veya eksik beyanlar, gıda güvenliği ihlali olarak değerlendiriliyor.