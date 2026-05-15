1997 yılında dönemin siyaset ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bir törenle açılan ve Doğan Medya Grubu’nun zirve yaptığı 2007-2008 yıllarında milyar dolarlık pazar değerini sırtlayan tesis, kaynak makineleriyle parçalanarak demir yığınına dönüştürüldü.

Eski Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, sosyal medyaya yansıyan bu yıkım görüntülerini değerlendirdiği yazısında, yaşanan gelişmenin sadece bir binanın kapanışı değil, "kâğıt gazetenin ve geleneksel medyanın sembolik sonu" olduğunu vurguladı.

29 Yıllık Dev Tesis Hurda Olarak Satıldı

Temeli 1990’lı yılların ortasında atılan ve 28 Eylül 1997’de dönemin önde gelen siyasetçileri ile iş dünyasının katılımıyla görkemli bir törenle açılan Hürriyet Ankara Matbaası, sanayi devrimi sonrasının en büyük medya yatırımlarından biri olarak kabul ediliyordu. Edinilen bilgilere göre, tesisin kapatılmasının ardından dev baskı makineleri için ilk olarak Mısırlı bir şirketle pazarlığa oturuldu ancak satış gerçekleşmedi. Bunun üzerine pazar değeri geçmişte milyonlarca doları bulan dev makineler, işlevini yitirdiği gerekçesiyle hurdacılara satılarak kaynak makineleriyle parçalandı.

Bebek'teki bayi çiçekçi oluyor

Sektörel daralmanın ve kâğıt gazete tüketiminin bitişinin en somut örneklerinden birinin de İstanbul’da yaşandığını aktaran Özkök, Türkiye’nin en yüksek gazete satışının gerçekleştiği noktalarından biri olan İstanbul Bebek’teki en büyük gazete bayisinin kapanarak çiçekçi dükkânına dönüştürüldüğünü paylaştı.

New York Times'ın çarpıcı dönüşümü

Görüntülerin hüzün verici olmasına rağmen karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirten Ertuğrul Özkök, yaşananların hayatın doğal akışı ve kaçınılmaz bir teknolojik dönüşüm olduğunu belirtti.

Gerçekten de New York Times, Wall Street Journal, The Guardian, Bild gibi dünya devleri kağıttan dijitale doğru akıllı stratejiler uygulayarak çarpıcı dönüşümlere imza attılar. Kağıttan vazgeçmeden, dijital bir dünyada yaşadığımız gerçekliği ile yüzleşip, dijitalin önemini inkar etmeden, 'birleştirilmiş haber merkezleri' oluşturarak yayın hayatlarını önümüzdeki on yıllara da taşımayı başardılar.