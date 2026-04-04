Türk savunma sanayiinde stratejik bir güç birliğine gidilerek, sektörün köklü oyuncularından Best Grup Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70 oranındaki hisse devri resmen tamamlandı.

19 Aralık 2025’te imzalanan sözleşmeyle başlayan süreç, 3 Nisan 2026 itibarıyla Tera Yatırım Teknoloji Holding lehine sonuçlanarak şirketin yeni yönetim yapısı netleşti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Best Grup'un toplam 100 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin yüzde 70'ini temsil eden 2 milyon 800 bin adet payı Tera Yatırım Teknoloji Holding'e devredildi. Söz konusu pay alımı savunma pazarındaki dengeleri değiştirmeye aday olabileceği belirtiliyor.

2010 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

2010 yılından bu yana mühendislik odaklı çözümleriyle tanınan Best Grup; insansız kara araçlarından zırhlı platformlara, uzaktan kumandalı iş makinelerinden entegre güvenlik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge yetkinliği ve maliyet etkin projeleriyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda kritik bir rol üstlenen şirketin, Tera Yatırım bünyesine katılmasıyla birlikte ihracat ve ortak üretim modellerinde vites artırması bekleniyor.

ŞİRKETİN KAP AÇIKLAMASI

Tera Yatırım Teknoloji Holding, savunma sanayii şirketi Best Grup Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 70’ini alınmasına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Şirketimiz ile Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Best Grup") toplam 100.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %70'ini temsil eden 2.800.000 adet payın Şirketimize devrine ilişkin 19.12.2025 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesinin akdedildiği ve pay devrine ilişkin işlemlerin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben tamamlanmasının hedeflendiği duyurulmuştu.

Şirketimizin 02.01.2026 tarihli özel durum açıklamasında; Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam ödenmiş sermayesinin %70'ini temsil eden payların Şirketimize devrine ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu, 02.03.2026 tarihli özel durum açıklamasında ise Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No. 2010/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No. 2026/2) 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup işbu değişiklik ile bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşikleri yükseltilmiş olduğu ve bu kapsamda 02.03.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Rekabet Kurumu yazısı uyarınca şirketimiz tarafından yapılan bildirim konusu işlemin, mezkur tebliğin 7. maddesinde öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Şirketimizin 19.12.2025 tarihinde akdettiği Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesini temsil eden payların %70'inin devrine ilişkin işlem, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben bugün (03.04.2026) itibarıyla tamamlanmıştır."