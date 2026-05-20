Dünyaca ünlü hazır giyim markası Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı iş insanı İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Babasını öldürmekle suçlanan büyük oğlu Jonathan Andiç, Katalonya yerel polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece 1 milyon euro kefalet karşılığında şartlı serbest bırakıldı.

Barselona’nın Martorell ilçesindeki 5 Numaralı Soruşturma Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Jonathan Andiç, babasının 14 Aralık 2024 tarihinde Montserrat dağlık bölgesinde bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, bir saatten fazla süren duruşmada Andiç, yalnızca avukatı Cristobal Martell'in sorularını yanıtladı. Mahkeme, 1 milyon euroluk kefaletin ödenmesinin ardından Jonathan Andiç'in serbest bırakılmasına hükmederken; pasaportuna el konulması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün mahkemeye imza verme şartı getirdi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYORDU

Andiç ailesi ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Jonathan Andiç’in masum olduğunu, kendisine yönelik herhangi bir meşru delilin bulunmadığını ve bulunamayacağını belirtti. Geçmişte Mango bünyesinde üst düzey yöneticilik yapan ancak daha sonra babasının kararıyla bu görevden alınan Jonathan Andiç, 2012 yılından bu yana şirketin yönetim kurulunda yer alıyor ve adli sürecin başından itibaren suçlamaları reddediyor.

İSTANBUL'DA DOĞRU İSPANYA'YA GÖÇ ETTİ

İstanbul doğumlu ve Sefarad Yahudisi bir aileye mensup olan İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya’ya göç etmiş ve uzun yıllar Barselona’da yaşamıştı. Forbes dergisinin 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 4,5 milyar euro değerindeki servetiyle İspanya'nın en zengin beşinci iş insanı olan Andiç, 71 yaşındayken Montserrat dağlık alanında yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anında yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında o tarihten bu yana adli soruşturma yürütülüyordu.