Türk zeytinyağı sektörü uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen ve dünyanın en saygın zeytinyağı yarışmalarından biri olarak kabul edilen Japonya Zeytinyağı Ödülleri (JOOP), 2026 yılı sonuçlarını açıkladı.

2013 yılından bu yana düzenlenen JOOP, yüksek kaliteli sızma zeytinyağlarını küresel pazarda tanıtmayı ve özellikle Japon tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan prestijli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Japonya’nın Asya’daki en büyük zeytinyağı tüketicisi olması, bu yarışmayı üreticiler için stratejik açıdan daha da önemli kılıyor.

Bu yıl Türkiye’den katılan Aivalos “Yakart Acılı Biberli Soğuk Sıkım Zeytinyağı” ürünüyle büyük bir başarı elde ederek Altın Ödül kazandı.

Erken hasat Ayvalık zeytinlerinden elde edilen sızma zeytinyağı baz alınarak üretilen Yakart, kırmızı biber aromasıyla zenginleştirilmiş özgün bir lezzet profili sunuyor. Aromatik yoğunluğu ve tazeliğiyle öne çıkan bu özel ürün; salatalardan soslara, kahvaltılıklardan pizzalara kadar geniş bir kullanım alanı sunarak mutfaklarda çok yönlü bir yardımcı olarak konumlanıyor.

Orta yoğunlukta ve aromalı yapısıyla dikkat çeken Yakart, uluslararası jüri tarafından kalite, denge ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Bu başarı, Türk zeytinyağının dünya sahnesindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne sererken, yerli üreticilerin katma değerli ve yenilikçi ürünlerle global pazarlarda daha fazla yer edinebileceğini kanıtlıyor.