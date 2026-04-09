2018 ve 2019 yılları arasında televizyon programlarında işlenen ve çocuk istismarı, cinayet, işkence ile aile içi şiddet gibi ağır suçlamalarla kamuoyunun gündeminde yer alan Palu ailesinin hikâyesi suç belgeseline konu oldu. Yaşanan olayların anlatılacağı projenin ismi "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" olarak açıklandı.
Belgeselin 8 Mayıs'tan itibaren platform kütüphanesinde yer alacağı bildirildi. "Yıllarca saklı kalan gerçekler, cevapsız sorular ve kan bağından güçlü sırlar" ifadeleriyle tanıtımı yapılan belgeselde, iddia edilen ve yargıya taşınan suçların yanı sıra sürecin psikolojik ve sosyolojik boyutlarının da ele alınacağı kaydedildi.
Türkiye'de gerçek suç (true crime) türünde hazırlanan yapım, olayın adli ve toplumsal detaylarını ekranlara taşıyacak.