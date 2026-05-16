Avrupa genelinde ortalama ücretler 2025 yılı verilerine göre keskin bir farklılık gösteriyor. Satın alma gücü dikkate alındığında ülkeler arasındaki makas bir miktar daralsa da kıtanın en yüksek ve en düşük ödeme yapan ülkeleri arasındaki derin uçurum var.

Peki, en yüksek ve en düşük maaşlar hangi ülkelerde? Satın alma gücü, maaş tablosunu nasıl değiştiriyor?

ZİRVEDE İSVİÇRE SON SIRADA TÜRKİYE

OECD’nin "Vergi Ücretleri 2026" raporuna göre yıllık brüt ortalama maaşlar Türkiye’de 18 bin 590 Euro ile İsviçre’de 107 bin 487 Euro arasında değişiyor. 22’si Avrupa Birliği (AB) üyesi olan toplam 27 Avrupa ülkesini kapsayan verilerde brüt maaşı 100 bin Euro barajını aşan tek ülke İsviçre oldu.

İsviçre’yi 85 bin 950 Euro ile İzlanda takip ederken, Lüksemburg 77 bin 844 Euro ile AB ülkeleri arasında liderliği göğüsleyerek genel sıralamada üçüncü oldu. Danimarka (71.961 €) ve Hollanda (69.028 €) ilk beşi tamamlarken, Norveç 68 bin 420 Euro ile onları yakından izledi.

DEV EKONOMİLER ARASINDA BÜYÜK FARK

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi arasında Almanya 66 bin 700 Euro ile başı çekerken, Birleşik Krallık 65 bin 340 Euro ile hemen arkasında yer alıyor. Diğer üç büyük ekonomide ise rakamlar belirgin şekilde düşüyor:

Fransa: 45.964 €

İtalya: 36.594 €

İspanya: 32.678 €

Almanya ve Birleşik Krallık’taki ortalama ücretlerin, İspanya’daki rakamların iki katından fazla olması dikkat çekiyor.

AB'DE 9 ÜLKE 30 BİN EURO BARAJININ ALTINDA

Slovakya, 19 bin 590 Euro ile AB içindeki en düşük yıllık maaşa sahip ülke konumunda. Listede yer alan 22 AB ülkesinden 9’u, 30 bin Euro sınırının altında kaldı. Macaristan, Letonya, Çekya, Portekiz ve Polonya’da ortalama kazançlar 25 bin Euro’nun altında seyrederken Estonya, Yunanistan ve Litvanya 30 bin Euro eşiğine yaklaşsa da bu sınırı aşamadı.

SATIN ALMA GÜCÜ TABLOYU DEĞİŞTİRİYOR

Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklarını ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) devreye girdiğinde Avrupa’daki ücret uçurumu nominal rakamlara göre daralıyor.